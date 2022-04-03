Haber Giriş: 3 Nisan 2022 Pazar 00:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli güreşçi Emre Mutlu bronz madalya kazandı
[Fotoğraf: AA]
Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Emre Mutlu, grekoromen stil 55 kiloda bronz madalya kazandı.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonun altıncı gününde Emre, bronz madalya müsabakasında Moldovalı Artiom Deleanu ile karşılaştı.
Büyüklerde ilk kez mücadele eden Emre, rakibini tuş ederek Avrupa üçüncüsü oldu.
Emre, Bulgaristan'da yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.
Etiketler: Avrupa Güreş Şampiyonası Macaristan
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