Haber Giriş: 3 Nisan 2022 Pazar 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor'un rakibi Adana Demirspor olacak
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü Adana Demirspor'u konuk edecek.
Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Hatayspor, Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 11 yenilgi sonucunda 47 puan ve averajla 7. sırada yer alıyor.
Hatay temsilcisinde kart cezalısı Ruben Ribeiro ve Onur Ergün ile sakatlığı süren Adama Traore, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Ligde 48 puanla 5. sırada bulunan Adana Demirspor, 47 puanlı rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Adana Demirspor'da orta saha oyuncusu Yunus Akgün, kart cezası nedeniyle Hatay ekibi karşısında forma giyemeyecek.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor, 1-0 kazanmıştı.
Etiketler: Adana Demirspor Hatayspor Süper Lig
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