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Max Kruse için Real Betis iddiasıHaber Giriş:
İspanyol basını Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse için Real Betis'in devreye girdiğini yazdı.
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Max Kruse'yi transfer etmek için Real Betis'in devreye girdiği iddia edildi.
İspanyol basını, haberde Real Betis yöneticilerinin Fenerbahçeli yetkililerle görüşmelere başladığına yer verdi. Fenerbahçe'nin ise Max Kruse'yi satmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde Alman ve İngiliz basını Bayer Leverkusen ve Leicester City'nin Max Kruse'yi izlediği haberlerine yer vermişti.
Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu sezon başında bedelsiz olarak sarı lacivertli takıma imza atmıştı.
31 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli takımla çıktığı 13 maçta 3 gol atıp 6 da asist yaptı.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: Fenerbahçe Max Kruse Real BetisSon Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 16:51