Bazen isim benzerlikleri, insanların hayatlarını olumlu ya da olumsuz etkileyebiliyor. Son dönemde yaşanan bir benzerlik, eğlenceli sonuçlar ortaya çıkardı.

Olayın kahramanları ise Türkiye'nin tanınmış gurmelerinden Vedat Milor ile Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç.

Sosyal medyada iki ismi karıştıranlar bazen yemek konusundan Vedat Muriç'i etiketledi.

Bazen de futbol temalı paylaşımda usta gurme Vedat Milor'u olaya dahil etti. Konuyu ortaya çıkaransa, Vedat Milor'un tweeti oldu.

Milor yaptığı paylaşımda, "Birkaç ay önce hayatıma giren ve baktığım her yerde onu gördüğüm biri var, Vedat Muriç. Instagram'da her gün en az 10 çekilişe birlikte etiketleniyoruz. Bir sürü tweette bana onun adıyla hitap ediyorlar" ifadesini kullandı.

Vedat Milor'un bu paylaşımına Vedat Muriç'ten cevap geldi.

Golcü oyuncu da, "Beni de güzel mekanların ve yemeklerin altına etiketliyorlar. Damak tadımız gelişiyor sayenizde" tweetini attı.

Son sözü Vedat Milor söyledi; "Sevindim, afiyet olsun"

Kaynak: TRT SPOR