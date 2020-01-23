Spor
Süper Lig'de heyecan tam gazHaber Giriş:
Süper Lig'de 19. hafta, 24 Ocak Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak. Ligde haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yi ağırlayacak.
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarının programı şöyle:
24 Ocak Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)
25 Ocak Cumartesi:
14.00 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
17.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
26 Ocak Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-Antalyaspor (Denizli Atatürk)
16.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)
27 Ocak Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)
Kaynak: AA
Etiketler: Süper Lig'de 19. haftaSon Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 14:50