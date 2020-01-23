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Naci Ünüvar tarihe geçtiHaber Giriş:
Naci Ünüvar, Ajax formasıyla çıktığı ilk resmi maçta gol atan en genç oyuncu oldu.
[Fotoğraf: TRT Spor]
Hollanda KNVB Kupası son 16 turu maçında Ajax, evinde Spakenburg'u 7-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşmanın 75. dakikasında oyuna dahil olan ve 86. dakikada takımı adına 1 gol kaydeden Naci Ünüvar kulüp tarihine geçti.
Ünüvar, attığı penaltı golüyle Ajax tarihinin hem bir resmi maçta forma giyen hem de gol atan en genç ikinci oyuncusu oldu.
Galatasaray'dan kiralık olarak Hollanda ekibine transfer olan Ryan Babel, maça ilk 11'de başlarken, 61 dakika sahada kaldı.
Kaynak: TRT Spor
Etiketler: naci ünüvar ajaxSon Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 12:15