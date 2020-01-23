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Juventus yarı finale yükseldiHaber Giriş:
İtalya Kupası çeyrek finalinde Sarri'nin ekibi Juventus sahasında Roma'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
[Fotoğraf: Reuters]
Mücadelede Juventus'un gollerini 26. dakikada Ronaldo, 38. dakikada Bentancur ve 45'te Bonucci attı.
Roma'nın tek sayısı ise 50. dakikada Buffon'dan (kendi kalesine) geldi. Cengiz Ünder'in muhteşem şutunu çıkaramayan İtalyan kaleci kendisi çarpan topun ağlara gitmesini engelleyemedi.
Bu sonucun ardından Roma kupadan elenirken juventus adını yarı finale yazdırdı.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: Juventus roma maç sonucu Seri A İtalya Kupası Cengiz Ünder golSon Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 00:58