Beşiktaş karşısında ilk maçı 3-2 kazanan ve rövanş karşılaşmasında da Vodafone Park’ta aynı skorla galip gelerek Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’da Teknik Direktör Erkan Sözeri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

"Erzurum şehrine hayırlı olsun. Her şeyiyle bugünkü turun bize yakıştığını düşünüyorum. Beşiktaş gibi bir takıma karşı geriye düşüp maçı çevirmek önemliydi. Bu galibiyeti unutarak pazar günü oynayacağımız Balıkesirspor maçına odaklanmamız gerekiyor. Ligdeki hedefler de bizim için çok önemli. Erzurum, Süper Lig'e yabancı değil, tekrar ait olduğu yere dönmek için elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

"Kadro derinliğimiz mevcut, o yüzden kupada ısrarcı oluyoruz"

Deneyimli teknik adam, güzel bir galibiyetle tur atladıklarını belirtti.

"Kupada keyifli geçen maçlar var. Bu maç da şölen havasında geçti bizim açımızdan. Ligde hedeflerimiz var. Ciddi bir kadromuz var. Kadro derinliğimiz mevcut. O yüzden kupada ısrarcı oluyoruz, gidebildiğimiz yere kadar gidelim diye. Süper Lig takımlarında bile bendeki kadro derinliği yok. Az süre alan oyuncularımız için kupa maçları bir fırsat. İki maçın bize anlattığı şeyler var. Güzel organizasyonlar yaptık, güzel goller attık. Kendi ligimizde niye böylesini yapamıyoruz diyecek olursak, benim oyuncularımın geneli Süper Lig kalitesinde oyuncular. Ligimizde her takım birbirine karşı kapalı oynuyor. Üretmek zorundayız. Beşiktaş gibi takımlar bize oynamaya çalıştığı zaman oyuncularımız kendi kalitelerini ortaya koyuyor."

"Süper Lig'e dönüş sinyalleri veriyoruz"

Sözeri, mavi-beyazlı ekibin Süper Lig'e dönüş umudu olduğuna dikkat çekti.

"Süper Lig'e dönüş sinyalleri veriyoruz. İkinci yarı maçları zor olacak ama bu performansın kat kat fazlasını göstermemiz gerekiyor. Bizim ligimizde de kaliteli oyuncular var. Sissoko da bunlardan biri. Bu kadar yetenekli bir oyuncu bir yerlere tam gelemediyse kendini sorgulamalı. Eskişehir'deydi, boşa çıktıktan sonra kadromuza kattık. Şenol Güneş'i de tebrik etmek gerekiyor. Türkiye'de ve gurbette ne kadar yetenekli oyuncular bulunduğunu kanıtladı."

Oltan Karakullukçu: Daha çok isteyen taraf bizdik

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş’ı iki maçta da 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’da attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynayan Oltan Karakullukçu, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’a karşı zevkli bir maç oynadıklarını belirten Oltan Karakullukçu, “Zevkli bir maçtı. Maç iki tarafa da gitti, geldi. Daha çok isteyen taraf biz olduğumuz için turu biz geçtik. Güzel oldu” diye konuştu.

“Şu anda zirvedeyiz”

Gelecek turu da geçmek için mücadele edeceklerini belirten Karakullukçu, “Gelecek turda yenebileceğimiz bir rakip gelsin, onu istiyoruz. Bence şu anda zirvedeyiz zaten. Tabii bir tur daha gidebilir miyiz, Allah bilir. Mücadele edeceğiz, inşallah bir tur daha gideriz” ifadelerini kullandı.

“Bizim için lig daha önemli”

Kendileri için lig maçlarının daha önemli olduğuna dikkat çeken 28 yaşındaki futbolcu, “Bizim için önemli olan lig. Ligde başarılı olup, Süper Lig’e çıkalım. Seneye Beşiktaş’a karşı ligde maç oynarız inşallah” şeklinde konuştu.

Kaynak: AA, DHA