Erzurum'da oynanan ilk karşılaşmada da rakibine 3-2 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'daki rövanşta 2-1 öne geçse de rakibinin peş peşe gelen gollerine engel olamadı ve kupaya veda etti.

Avcı'ya tepkiler devam etti

Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un üçüncü golünün ardından "Avcı istifa" şeklinde tezahürat etmeye başlayan Beşiktaş taraftarları tepkisini maçın ardından da sürdürdü.

Burak Yılmaz suskunluğunu bozdu

Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Burak Yılmaz 5 resmi maçın ardından gol attı.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giymeyen forvet oyuncusu, 2 gol attığı 13. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından ilk golünü 64. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ağlarına göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. Siyah-beyazlı oyuncu bu süreçte Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarını boş geçmişti.

Caner Erkin ile Elneny tartıştı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un attığı üçüncü golden sonra siyah-beyazlı futbolcular Caner Erkin ile Elneny saha içinde kısa süreli tartışma yaşadı.

Golden sonra kendisine tepki gösteren Elneny'nin üzerine yürüyen Caner Erkin, takım arkadaşını boğazından itti. Golden sonra tribünler Caner Erkin'i her topla buluşmasında ıslıkla protesto etti.

Vodafone Park'ta galibiyeti unuttu

Beşiktaş'ın iç sahada son zamanlarda ortaya koyduğu kötü performans kupa maçında da sürdü.

İç sahada oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybeden Beşiktaş, bu süreçteki tek galibiyetini Süper Lig'de 17. hafta maçında 9 kişi kalan Gençlerbirliği karşısında 4-1'lik skorla elde etmişti.

Kaynak: AA