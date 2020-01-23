Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, yaptığı açıklamada, Leiden maçının ilk yarısında farkı yakaladıktan sonra düşüş yaşadıklarını kaydetti.

Sarıca, bu düşüşte uzun süre maç yapmamanın da etkisi olduğunu belirtti.

"İkinci yarıda oynadığımız oyundan çok memnunum. Kazanmak önemli, aynı ciddiyetle ve güzel basketbol oynamak önemli. Bundan dolayı tüm takımımı kutluyorum. Şimdi artık hafta sonu oynayacağımız lig maçına odaklanacağız. Taraftarlarımıza da tekrar gelip bizi destekledikleri için teşekkür ediyorum."

Namağlup iki takımdan biri

Pınar Karşıyaka, kupanın ikinci turunda yer alan 16 takım içinde K Grubu'ndaki Ukrayna temsilcisi Kiev Basketbol'la namağlup iki ekipten biri olarak yoluna devam ediyor.

Kiev Basketbol ve aynı gruptaki Letonya'dan Ventspils'le çeyrek finale kalmayı garantileyen yeşil-kırmızılı ekip, çeyrek finalde bu iki takımdan biri ile karşılaşacak.

Organizasyonda geçen sene de çeyrek finale kalma başarısı gösteren yeşil-kırmızılı takım, kupayı müzesine götüren İtalyan ekibi Dinamo Sassari'ye yenilerek yarı final vizesi alamamıştı.

Kaynak: AA