Beşiktaş, kötü gidişe dur diyemiyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenilerek kupaya veda eden siyah beyazlılar, oynadığı son 8 resmi maçın 7'sini mağlubiyetle kapatmış oldu.

Beşiktaş'ta eleştirilerin odağında teknik direktör Abdullah Avcı bulunuyor.

Deneyimli teknik adamın geleceği ile ilgili soru işaretleri artarken, Beşiktaş yönetimi bu konuda sessizliğini koruyor.

Yönetimin henüz Abdullah Avcı ile görüşmediği, Göztepe maçında kötü bir sonuç alınması durumunda ise Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulunu olağanüstü toplayarak durumu ele alacağı belirtildi.

Karşılaşmalardan sonra genelde soyunma odasında oyuncularıyla konuşan Abdullah Avcı'nın, üst üste gelen mağlubiyetler nedeniyle bu konuşmayı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından sonra yapmadığı öğrenildi.

Deneyimli teknik adamın, Göztepe maçına kadar bekleme kararı aldığı ifade edildi.

İzmir deplasmanında alınacak olumsuz bir sonuç sonrasında siyah beyazlı takımda bazı oyuncuların kadro dışı bırakılmasının gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Kaynak: TRT SPOR

