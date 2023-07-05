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Spor
AA 05.07.2023 10:10

Mason Mount Chelsea'den ayrılma kararı aldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'den ayrılma kararı alan Mason Mount, taraftara veda mesajı yolladı.

Mason Mount Chelsea'den ayrılma kararı aldı
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Manchester United'a transfer olması beklenen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Instagram hesabından paylaştığı videoda, "Merhaba Chelsea taraftarı. Hakkımda son 6 ayda çıkan spekülasyonların ardından bu videoyu çekmem, sizi şaşırtmamıştır. Çünkü Chelsea'den ayrılma kararı aldığımı duyurmak için daha iyi bir yol bulamadım." ifadelerini kullandı.

Altyapısından yetiştiği kulüpte 18. yılını geçirdiğini hatırlatan Mount, "Beni destekleyenlere çok teşekkür ederim. Bazı taraftarların bu karardan memnun olmayacağını biliyorum. Ama ayrılmanın, kariyerim için doğru bir adım olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Manchester United, bu transfer için Chelsea'ye 55 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek. Özel koşulların gerçekleşmesi halinde, 5 milyon sterlin daha ödeme yapılacak. Manchester temsilcisi, Mount ile de 5 yıllık kontrata imza atacak.

İngiltere Milli Takımı'nda 36 maçta görev alan Mount, Chelsea formasıyla 195 karşılaşmada 33 gol ve 37 asiste imza atmıştı.

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