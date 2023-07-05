Edirneli pehlivanlar Kırkpınar'a hazır

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 7-9 Temmuz'da gerçekleştirilecek Kırkpınar'da başarı elde etmek isteyen pehlivanlar, son antrenmanlarını Edirne Belediyesi Tuncaspor Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Taktik ve dayanıklılık çalışması gerçekleştiren pehlivanlar, Kırkpınar'da derece elde etmek istiyor.

Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen, güzel bir hazırlık sezonu geçirdiklerini söyledi. Delen, farklı kulüplerden sporcuların bir arada antrenman yaptığını belirtti.

"Edirne'mizdeki kulüpler olarak birkaç yıldır toplu şekilde antrenman yapıyoruz. Verimli bir şekilde antrenmanlarımızı tamamladık. Hedefimiz Kırkpınar'da Edirne'yi madalyasız bırakmamak."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Büyük orta boyunda güreşen Ufuk Yanık da Kırkpınar'da Edirne'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ifade etti. Yanık, iyi bir sezon geçirdiklerini vurguladı.

"Ustalarımızla ve genç kardeşlerimizle güzel antrenmanlar yaptık. Tüm takım arkadaşlarıma ve rakiplerime başarı diliyorum. Kırkpınar öncesi katıldığımız turnuvalarda başarılar elde ettik, bu başarıyı inşallah devam ettireceğiz."

Küçük orta büyük boyda güreşen Emre Kabak ise Kırkpınar'da başarı elde etmek için kış aylarından beri yoğun tempoyla çalıştıklarını dile getirdi.