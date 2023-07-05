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Spor
AA 05.07.2023 09:55

Hatayspor Giorgi Aburjania'yı transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Giorgi Aburjania'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Hatayspor Giorgi Aburjania'yı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, Gürcistan Milli Takımı'nda da forma giyen Aburjania ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

"Sevilla, CD Lugo ve Gil Vicente gibi takımlarda forma giyen, orta saha oyuncusu Giorgi Aburjania ile 3 yıl opsiyonlu sözleşme imzaladık. Giorgi'ye ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz."

Giorgi Aburjania da Hatay'ın deprem nedeniyle kötü günler geçirdiğini kaydetti.

"Halk da çok kötü günler geçirdi. İnsanların yüzüne yeniden ufak da olsa gülümseme getirmek için buradayız. Zor günlerin ardından Hatay'da umut dolu günler var. Bunun için çok çalışacağız. Hatay'a umut olmak için tekrar yoldayız."

Teknik direktör Volkan Demirel de Aburjania'nın ilk transferleri olduğunu belirtti.

"Aburjania ile ilk günden itibaren enerjilerimiz tuttu. Bu transfer sürecinde yanımızda olmayı, Hatay'a yardımcı olmayı çok dile getirdi. Kendisine de teşekkür ediyorum. Gürcistan Milli Takımı oyuncusu, Hatayspor için inşallah çok önemli ve değerli olacaktır. Gerçekten çok önemli transfer gerçekleştirdik."

Kulüp Başkan Vekili Aydın Toksöz de Aburjania ile anlaşma sağladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.


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