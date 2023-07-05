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Spor
TRT SPOR 05.07.2023 07:39

Şenol Güneş Gökhan İnler’i istiyor

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, Burak Yılmaz'dan sonra Gökhan İnler'i de teknik heyete dahil etmek istiyor.

Şenol Güneş Gökhan İnler’i istiyor
[Fotograf: AA]

Adana Demirspor’dan futbola devam etmek istediği için ayrılan Gökhan İnler ise Beşiktaş’ta en az 1 sezon daha oynayıp jübile yaptıktan sonra görev almak istiyor.

Mental ve fiziksel olarak üst düzey mücadele edebilecek durumda olduğunu söyleyen Gökhan İnler takım içinde genç oyunculara ve Şenol Güneş’e yardımcı olmak amacında.

Championship’ten Watford ve birkaç Süper Lig kulübü de tecrübeli futbolcuya teklifini iletti.

Uefa A Lisansına sahip olan Gökhan İnler sadece 30 üst düzey futbol adamının yer aldığı UEFA’nın MIP programına kabul edildi.

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