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Spor
AA 05.07.2023 09:30

Al-Ahli Roberto Firmino'yu kadrosuna kattı

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, İngiltere'nin Liverpool takımıyla sözleşmesi sona eren Brezilyalı forvet Roberto Firmino'yu kadrosuna kattı.

Al-Ahli Roberto Firmino'yu kadrosuna kattı

Al-Ahli Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Firmino ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ülkesinin Figueirense ve Almanya'nın Hoffenheim ekiplerinde oynayan 31 yaşındaki futbolcu, 2015'te Liverpool'a imza attı.

Birer kez Premier Lig, Federasyon Kupası, Lig Kupası, Community Shield, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadığı "Kırmızılar"da 362 maça çıkan Firmino, 111 gol kaydetti.

Futbola büyük yatırım yapılan Suudi Arabistan'da daha önce de Senegalli kaleci Edouard Mendy, Al-Ahli'ye transfer oldu. Ayrıca Karim Benzema, N'Golo Kante, Kalidou Koulibaly, Ruben Neves ve Marcelo Brozovic gibi önemli futbolcuların yanı sıra teknik direktör Steven Gerrard da Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.


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