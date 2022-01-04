Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 23:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mario Balotelli'nin COVID-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Adana Demirspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla, Mario Balotelli'nin ülkesi İtalya'da yaptırdığı COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Açıklamada, "İzolasyon ve tedavi sürecine başlanan futbolcumuz bu süreyi İtalya'da evinde geçirecektir. Futbolcumuza acil şifalar diliyoruz" denildi.
Futbolcumuz Mario #Balotelli’nin hissettiği belirtiler sonrası ülkesi İtalya’da yaptırdığı Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır.— Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 4, 2022
İzolasyon ve tedavi sürecine başlanan futbolcumuz bu süreyi İtalya’da evinde geçirecektir.
Futbolcumuza acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/MTYmZNsGQJ
Etiketler: Adana Demirspor Koronavirüs Süper Lig
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