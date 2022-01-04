Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında yarın Katar'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının basın toplantısı gerçekleştirildi.

Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadı'nda düzenlenen toplantıya, iki takımın teknik sorumluları ile kaptanları katıldı.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, "Yarın tüm gücümüzle Beşiktaş'ın müzesine bir kupa daha katmak için mücadelemizi vereceğiz. Bu kupanın ilk kazananıyız. Yarın maç bittiğinde kupayı bütün camiamıza hediye etmek istiyoruz. Dünya Kupası'nın oynanacağı bir ülkede olmak çok farklı bir tecrübe. Bunun güzel taraflarını yaşamaya çalışacağız" dedi.

"Beşiktaş kadrosu bir bütündür"

Karaveli, koronavirüs vakaları ve sakatlıklar nedeniyle birçok oyuncusundan faydalanamayacağının hatırlattı.

"Son olarak Mehmet Topal semptom gösterdi. Onu takımdan ayırdık. Oyuncularımızı İstanbul'da bırakmamızın sebebi, diğerlerini korumak. Vaka sayıları dünyada çok yükselmeye başladı. Türkiye'de de sayılar hızla yükseliyor. Bundan nasibimizi aldık. Sadece oyuncuların sağlıkları açısından endişe duyuyoruz. Oyunla ilgili endişe yaratmıyor. Beşiktaş futbolcu kadrosu bir bütündür. Oyuncular sahada birbirlerini aratmayacak şekilde oynar."

"Genç oyuncularımızı aramıza kattık"

Eksik futbolcuların fazlalığı nedeniyle genç takımdan kadroya dahil ettikleri isimlere şans vereceklerini belirten Önder Karaveli, "Genç oyuncularımızı aramıza kattık. Onlar adına harika bir şans. Bu şansı da doğru değerlendireceklerini düşünüyorum. Sayıyı tamamlamak için değil hak ettikleri için buradalar. Sahada bu takımın değerli birer parçası olacaklardır" dedi.

"Kulübün değerli bir parçası olarak devam edeceğim"

Önder Karaveli, "Her maç, 'Bir sonraki maç burada olacak mıyım acaba' diye maça çıkıyor musunuz? Bu size nasıl bir duygu yaşatıyor" şeklindeki bir soruya şu cevabı verdi:

"Bunu hiç düşünmüyorum. Beşiktaş ile sözleşmem var. Hangi pozisyonda kulübün içinde kalacağımı hiç önemsemediğimi defalarca söyledim. Kulübün değerli bir parçası olarak ülke futbolu için devam edeceğimden dolayı bunu hiç düşünmedim. Son derece rahatım."

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin ile ilgili görüşlerini de aktaran Karaveli, "Onu futbolculuk kariyerinde keyifle seyrettim. Antalyaspor ile ortaya koyduğu durumun fark yarattığını ve oyuncuları geliştirdiğini gözlemleyebiliyorum. Tecrübelerini Türkiye'deki oyunculara katacağına inanıyorum. Umarım antrenörlük yolu son derece açık olur" diye konuştu.

"Sahadan zaferle ayrılmak istiyoruz"

Beşiktaş Futbol Takımı Kaptanı Atiba Hutchinson, yeni yılın ilk kupasını kazanmak istediklerini söyledi:

"Önemli bir maç olacak. Antalyaspor gibi iyi futbol oynayan bir takıma karşı etkili performans sergileyip, sahadan zaferle ayrılmak istiyoruz. Bu galibiyeti elde etmek için sahada her şeyimizi vereceğiz. Umarım yeni yılın ilk kupasını biz kazanırız."

Hutchinson, "Sportif direktör olarak ikinci yarıya başlamak ister misiniz" sorusuna ise, "Yarın önemli bir maçımız var. Sezonun geri kalanında takımıma faydalı olmak istiyorum. Şu anda tek söyleyebileceğim bu. Zamanı geldiğinde düşünürüm" yanıtını verdi.