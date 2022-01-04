Pazar günü oynanacak Altay maçı öncesinde açıklama yapan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Altay'ın iyi bir kadroya sahip olduğunu belirtti.

Takımda bazı eksik oyuncuların bulunduğuna dikkati çeken Karaman, "Çok önemli bir maç. Altay önemli bir takım. Zevkli bir maç oynayıp, 3 puanı alacağımıza inanıyorum. İlk devrenin rövanşını almak istiyoruz. Bazı eksiklerimiz var fakat biz bütünüz ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Taraftarımıza ikinci devrenin ilk maçında her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" dedi.

Transfer çalışmaları sürüyor

Karaman, transfer konusunda kulüp başkanı Berna Gözbaşı ve yönetim kuruluyla bir toplantı yaptıklarını, bu doğrultuda çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Transferde tek yetkilinin Berna Gözbaşı olduğunu vurgulayan Karaman, "Andrea Bertolacci de olduğu gibi bilindik, yüzde yüz katkı yapacak oyuncularla yola devam etmek Kayserispor'un hayrınadır. Berna Hanım'ın omzunda inanılmaz derecede bir yük var" diye konuştu.

"Oyunumuz oturmaya başladı"

Ligin ilk haftalarında sakatlıklar yaşadığını ve zor günler geçirdiğini söyleyen Mario Gavranovic, ritmini yakaladığını ve takıma katkı sağlamaya başladığını anlattı:

"Umarım bundan sonra takımımızda daha az sakatlık olur ve çok daha iyi bir ikinci yarı performansı ortaya koyarız. Altay maçı bizim için çok önemli. İyi çalışıyoruz. En iyi performansımızı gösterip, bu maçı kazanacağımıza inanıyorum. Sezonun ilk yarısındaki Altay maçını kaybetmiştik. Bu maçın üzerinden 6 ay geçti. Takım olarak birbirimizi daha iyi tanımaya başladık. Oyunumuz oturmaya başladı. Bu maçta 3 puan almak istiyoruz. "