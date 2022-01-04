Federasyondan yayımlanan teşekkür mesajında, Naz Aydemir Akyol'un milli takımın imza attığı nice sayısız zaferlerde pay sahibi olduğu belirtildi.

"Türk kadınının ne kadar muktedir olduğunu tüm dünyaya göstererek gelecek nesillerimize rol modeli olan Naz Aydemir Akyol, milli takım kariyerini sonlandırdı. Mili formayı ilk olarak 2004'te giyen Naz Aydemir Akyol, 17 yıllık milli takım kariyerinde Avrupa Oyunları, Akdeniz Oyunları, Avrupa Şampiyonası, Grand Prix ve Milletler Ligi'nde önemli başarılara imza atarken; 2012 Londra ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parçası oldu. TVF olarak milli takım formasını 2004'ten itibaren 17 yıl boyunca en iyi şekilde taşıyan Naz Aydemir Akyol'a, şimdiye kadar milli takıma verdiği emekler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki voleybol hayatında da kendisine başarılar diliyoruz."

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da sosyal medya hesabından "2004 yılından itibaren ay yıldızlı formamıza hizmet eden, milli takımımızın imza attığı nice sayısız zaferlerde paydaş olan Naz Aydemir Akyol'a bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, voleybol kariyerinin devamında başarılar dilerim." paylaşımında bulundu.