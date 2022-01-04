Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep FK'da Vetrih sağlığına kavuştu
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de sağlık sebepleri nedeniyle ligin ilk yarısında forma giyemeyen Amedej Vetrih, sağlığına kavuştu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vetrih İstanbul'da bulunan özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.
"Oyuncumuza yapılan detaylı tetkiklerin ardından, futbol oynamasına sorun teşkil edecek herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmamış olup sezonun ikinci yarısında forma giyebilecektir. Başarılı futbolcumuz Vetrih'e bir kez daha geçmiş olsun diyor, armamız altında başarılar diliyoruz."
SAĞLIK RAPORU | Amedej Vetrih— Gaziantep FK (@GaziantepFK) January 4, 2022
Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Amedej Vetrih, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
Detaylar https://t.co/iFCNpovlwx pic.twitter.com/apTmQ0yPj0
Etiketler: Gaziantep FK
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