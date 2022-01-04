Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vetrih İstanbul'da bulunan özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.

"Oyuncumuza yapılan detaylı tetkiklerin ardından, futbol oynamasına sorun teşkil edecek herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmamış olup sezonun ikinci yarısında forma giyebilecektir. Başarılı futbolcumuz Vetrih'e bir kez daha geçmiş olsun diyor, armamız altında başarılar diliyoruz."