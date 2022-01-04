Anadolu Efes Kulübünden yapılan açıklamada, "9 Ocak Pazar oynanması planlanan Yukatel Merkezefendi Belediye Basket karşılaşması, basketbola dönüş protokolünün 12. bölüm müsabakaların ertelenmesi başlıklı maddesine göre, en az 6 oyuncumuzun karantina sürecinde olması sebebiyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

Karşılaşmanın oynanacağı tarih ve saatin federasyon tarafından daha sonra belirleneceği kaydedildi.