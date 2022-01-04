Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Merkezefendi Belediye Basket-Anadolu Efes maçına koronavirüs engeli
ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Yukatel Merkezefendi ile Anadolu Efes arasında 9 Ocak Pazar günü oynanması gereken karşılaşma koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Anadolu Efes Kulübünden yapılan açıklamada, "9 Ocak Pazar oynanması planlanan Yukatel Merkezefendi Belediye Basket karşılaşması, basketbola dönüş protokolünün 12. bölüm müsabakaların ertelenmesi başlıklı maddesine göre, en az 6 oyuncumuzun karantina sürecinde olması sebebiyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.
Karşılaşmanın oynanacağı tarih ve saatin federasyon tarafından daha sonra belirleneceği kaydedildi.
Etiketler: Anadolu Efes Basketbol Koronavirüs
Son Haberler
- 15:39
- 15:22
- 15:18
- 15:43
- 15:22
Sıradaki Haber
Yeni Malatyaspor'dan orta sahaya takviye
Yükleniyor lütfen bekleyiniz