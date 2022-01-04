İngiltere Premier Lig'de Muhammed Salah fırtınası esiyor. Mısırlı oyuncu, gol ve asist sayılarında zirvede.

Salah, 20 lig maçında 16 gole ulaştı. Liverpool'un yıldız futbolcusu, gol krallığı yarışında takım arkadaşı Diego Jota'nın 6 gol önünde ilk sırada.

9 gol pası veren Salah, bir diğer takıma arkadaşı Trend Alexander Arnold ile asist krallığını paylaşıyor. Salah, bu sezon büyük maçlarda da skor üretmeye devam ediyor.

Manchester United deplasmanında 3 kez fileleri havalandıran golcü oyuncu Manchester City ve Arsenal maçlarında 1'er gol attı. 29 yaşındaki futbolcu, Chelsea ile oynanan 2 maçı da boş geçmedi.

Muhammed Salah, 2017-2018 sezonunda 32, 2018-2019 sezonunda da 22 gol atarak Premier Lig'de taç giymişti.