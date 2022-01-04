Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda bordo-mavili futbolcular, ısınma koşusu ve mobilizasyonun ardından dinamik ısınma, 5'e 2 çalışmaları ve geniş alan oyunları oynadı. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, Afrika Kupası maçları nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına davet edilen Djaniny ve Kouassi, sakatlıkları bulunan Trondsen ve Serkan Asan katılmadı, Vitor Hugo ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Anthony Nwakaeme takımla çalıştı

Trabzonspor'da ligin 16. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Nijeryalı oyuncusu, takımla çalışmalara başladı.

Ligde Atakaş Hatayspor, Altay ve Medipol Başakşehir, kupada da Beypiliç Boluspor maçında olmak üzere son 4 resmi karşılaşmada forma giyemeyen Nwakaeme, sakatlığını geride bırakarak bugünkü çift kale maça katıldı.

Bordo-mavili futbolcunun, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda yer alması bekleniyor. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.