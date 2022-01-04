Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta iki koronavirüs vakası
Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Beşiktaş Kulübü Sağlık Koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Turkcell Süper Kupa'da 5 Aralık Çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak maç öncesi rutin COVID-19 PCR testinin uygulandığını belirtti.
"Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ile bir teknik ekip çalışanımızda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile teknik ekip çalışanımızın takip, izolasyon ve tedavi süreçleri, ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."
Etiketler: Beşiktaş Koronavirüs
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