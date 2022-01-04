Fatih Terim, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Tecrübeli teknik adam, Fatih Terim ile Galatasaray isminin yan yana gelmesinden bazı çevrelerin rahatsızlık duyduğunu savundu.

"Son günlerde hakkımda yapılan haberleri, belli planlar dahilinde oluşturulan dedikodu içerikli paylaşımları büyük bir dikkatle takip ediyorum. Her sezonun belli bölümlerinde, mevsimsel olarak kendisini tekrar eden benzer içerikli saldırılara karşı artık çok daha hazırlıklı olduğumun da ayrıca bilinmesini isterim."

[Fotoğraf: DepoPhotos]

"Tüm futbol kamuoyuna kabul ettirmenin hiç de kolay olmadığını biliyorduk"

Fatih Terim, sezona başkan Burak Elmas liderliğinde ciddi bir yapılanmayla girdiklerini aktardı.

"Galatasaray'da yaşadığımız birçok başarının ardından sezon başında Sayın Başkanımızın liderliğinde, yönetim kurulumuz ile birlikte Galatasaray'ın yalnızca bugününü değil, geleceğini şekillendireceğini düşündüğümüz, Türkiye şartlarında pek de kolay cesaret edilemeyecek bir proje için yola çıktık. Bu yolculuk esnasında yüzleşmemiz gereken sayısız zorluk olduğunu, bu hedefin gerçekleştirilebilmesi adına büyük fedakarlıklar yapılması gerektiğini, toleransın neredeyse hiç olmadığı bir futbol ikliminde skor kadar geleceğe endeksli bir takımı, isimleri Galatasaray ile beraberken herkesi sürekli başarıya alıştıran insanlar olarak tüm futbol kamuoyuna kabul ettirmenin hiç de kolay olmadığını biliyorduk."

"Bunun sorumluluğu bir kişiye ait ise o benim"

Terim, Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun ilk yarısında istedikleri performansı sergileyemediklerini belirtti.

"Bu, sonunda kulübünün geleceği adına kendi ismini, kariyerini riske etmekten çekinmeyecek kadar cesur insanların seçeceği ve sonuna dek arkasından gideceği bir yoldu. Bu yola Sayın Başkanımızın desteği, yönetim kurulumuzun teveccühü ve taraftarımızın güveni ile hep beraber çıktık. Sezonun bu bölümünde geldiğimiz noktada arzu ettiğimiz pozisyonda olmadığımız bir gerçek. Bunun sorumluluğu bir kişiye ait ise o benim ve yapılan tüm gelecek planının Galatasaray'a zarar verdiğini, bir noktada tıkanıklık gösterdiğini veya ileri gitmeyeceğini düşündüğüm an gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım."

[Fotoğraf: DepoPhotos]

"Takımımıza, çıktığımız yolun sonundaki ışığa güveniyorum"

Fatih Terim, oluşturdukları takıma güvendiğini ve alamadıkları sonuçların kendilerine döneceğini bildiğini aktardı.

Terim, hayata geçirdikleri projenin Galatasaray'ın geleceği açısından önemli olduğuna değindi.

"Galatasaray'ın geleceği, futbolun geldiği sosyal ve kültürel ortamda kendi yıldızlarını üreteceği, ekonomik anlamda geri dönüşü olan, kulübümüzün mali yapısını dengeleyecek oyuncular üzerinden bir strateji oluşturacağı, aynı esnada büyük hedefler için yarışmaktan geri durmayacağı bu projededir. Takımımıza, çıktığımız yolun sonundaki ışığa güveniyorum. Bugün gelmeyen sonuçların bize döneceğini de biliyorum."

"Hedefim arkamda önemli bir jenerasyon ve futbol mirası bırakabilmektir"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, kariyerinde birçok önemli başarıya imza attığını vurguladı.

"Galatasaray ile Türkiye'deki tüm kupaları kazanma sevincini yaşayan, birçok ilki ve benzersiz başarıyı kendi kulübünde tadan, Avrupa'da çıtayı hep en yukarıya koyan bir teknik direktör olarak kariyerimin bu dönemindeki en önemli hedefim, rakamsal olarak bir fazla kupa kazanmak veya daha önce elde edilen başarıları tekrar yaşatmaktan öte arkamda önemli bir jenerasyon ve futbol mirası bırakabilmektir. Bunun için yılmadan, yorulmadan ve vazgeçmeden, sezon içinde yaşanılan en büyük hayal kırıklığı sonrasında dahi tüm desteğinin bizimle olduğunu paylaşan Sayın Başkanımız ve yönetim kurulumuzun göstereceği sabır ve inisiyatif dahilinde en üst gayretle çalışmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim."