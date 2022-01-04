Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının en değerlisi Mirotic oldu
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
İspanya ekibi Barcelona'nın Karadağ asıllı İspanyol basketbolcusu Nikola Mirotic, THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Mirotic, Barcelona'nın 5 galibiyet aldığı aralık ayında sergilediği performansla en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü.
Ekimde de aynı ödülü kazanan ve bu sezon ikinci kez ayın MVP'si unvanına erişen 30 yaşındaki basketbolcu, geçen ay 25,3 verimlilik puanı, 21 sayı, 6,5 ribaunt ve 2,2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
Öte yandan Mirotic, iki farklı Avrupa Ligi sezonunda iki kez ayın MVP'si seçilmeyi başaran ilk oyuncu oldu.
Barcelona, Avrupa Ligi'nde 15 galibiyet, 3 mağlubiyetle zirvede bulunuyor.
Son Haberler
- 12:24
- 12:23
- 12:13
- 12:17
- 11:56
Sıradaki Haber
Galatasaray'da sağ bek belirsizliği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz