Almanya'da da koronavirüs vakaları artışını sürdürüyor. Bayern Münih'te Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso ve Omar Richards'ın testleri daha önceden pozitif çıkmıştı. Bu isimlere yenileri eklendi.

Antrenmanlara eksik kadroyla başlayan takımda, Lucas Hernandez, Tanguy Nianzou ve yardımcı teknik direktör Dino Toppmöller de listeye eklendi.

COVID-19 testleri pozitif çıkan yedi kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde dinlendikleri kaydedildi.

Cuma günü Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak olan Alman devini zorlu bir maç bekliyor. Ligin ilk yarısındaki mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.