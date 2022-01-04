Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek Melbourne'de ana tabloya kalamadı
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, ATP Melbourne Summer Set elemelerinde final turu maçını kaybetti.
Altuğ Çelikbilek, ATP 250 turnuvasının elemelerinde Litvanyalı Ricardas Berankis ile final turunda karşılaştı.
Elemelerin 6 numaralı seribaşı Berankis'e 7-5, 2-6 ve 1-6'lık setlerle 2-1 yenilen milli tenisçi, ana tabloya kalamadı.
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