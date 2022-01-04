Fenerbahçe’de olası yeni transferler öncesinde kadrodaki yabancı futbolcu sayısının azaltılması gerekiyor.

Sarı lacivertli ekibin kadrosunda şuan için 14 yabancı futbolcu bulunuyor. Kiralıktan dönen Allahyar Sayyadmanesh’in de takımda tutulması halinde bu sayı 15’e çıkacak.

Gustavo için teklifler değerlendirilecek

Crespo’nun performansından memnun olan yönetim, fırsat çıkması halinde yüksek yıllık ücreti olan Luiz Gustavo’nun takımda kalması için ısrarcı olmayacak.

34 yaşındaki oyuncuyla yolların ayrılarak takımın yaş ortalamasının da düşürülmesi planlanıyor.

Gustavo'ya Fransa ve Arap yarımadasından taliplerin olduğu iddia edildi. Bu sezon 13 lig maçında forma giyen Brezilyalı oyuncu, 1 gol attı.

Max Meyer Karagümrük'e önerildi

Bir diğer isim ise Max Meyer. Beklentileri karşılayamayan Alman futbolcu sarı lacivertliler tarafından Vavacars Fatih Karagümrük'e önerildi.

Farioli’nin ayrılığı sonrasında İstanbul ekibinin başında iyi bir ivme yakalayan Volkan Demirel bu teklifi değerlendiriyor. 26 yaşındaki Meyer, 4 lig maçında 216 dakika süre aldı.