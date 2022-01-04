Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 09:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Galatasaray'da iki pozitif daha
Galatasaray, Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk'ün koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol takımı oyuncuları, teknik heyeti, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara COVID-19 testi uygulandı.
Yapılan PCR testlerinin ardından futbolcular Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk'ün koronavirüse yakalandığı tespit edildi. İki oyuncunun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatıldı.
Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/t19EzwaOje— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 4, 2022
Etiketler: Galatasaray Koronavirüs
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