Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, futbolcularından Fernan Torres ve Pedri'nin COVID-19 testleri pozitif sonuçlandı. Sağlık durumları iyi olan futbolcular ve evde karantinaya alındı.

Torres, Nou Camp Stadı'nda düzenlenen organizasyonda basına tanıtılmış ve aralarında kulüp başkanı Joan Laporta'nın da olduğu bazı yöneticilerle birlikte basın toplantısı düzenlemişti.

İspanyol futbolcu, tanıtımın bir bölümünde maske takmazken, takımla da ilk antrenmanına çıkmıştı.