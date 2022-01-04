Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Barcelona'nın yeni transferi pozitif çıktı
Barcelona Kulübünün ara transfer döneminde Manchester City'den aldığı ve bugün basına tanıttığı futbolcu Fernan Torres'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, futbolcularından Fernan Torres ve Pedri'nin COVID-19 testleri pozitif sonuçlandı. Sağlık durumları iyi olan futbolcular ve evde karantinaya alındı.
Torres, Nou Camp Stadı'nda düzenlenen organizasyonda basına tanıtılmış ve aralarında kulüp başkanı Joan Laporta'nın da olduğu bazı yöneticilerle birlikte basın toplantısı düzenlemişti.
İspanyol futbolcu, tanıtımın bir bölümünde maske takmazken, takımla da ilk antrenmanına çıkmıştı.
Etiketler: Barcelona Koronavirüs
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