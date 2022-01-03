Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 23:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Premier Lig'de 94 koronavirüs vakası
İngiltere Premier Lig'de son bir haftada yapılan koronavirüs testlerinde 94 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 27 Aralık-2 Ocak tarihlerinde uygulanan 14 bin 250 test sonucunda 94 pozitif vaka saptandı.
Rekor seviyeye ulaşan önceki haftanın (20-26 Aralık) test verisine kıyasla 9 vakalık azalma yaşandı.
Vaka sayısı son 8 haftada ilk kez düştü.
Etiketler: İngiltere Koronavirüs Premier Lig
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