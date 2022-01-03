Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 23:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester United'ın yenilmezlik serisi son buldu
[Fotoğraf: AFP]
İngiltere Premier Lig'in 21. hafta kapanış maçında Wolverhampton, Manchester United'ı 1-0 yendi. Böylece Manchester United'ın 6'sı ligde olmak üzere çıktığı 8 maçtaki yenilmezlik serisi sona erdi.
İki maç eksiği bulunan takımlar arasındaki mücadelede Manchester United, Wolverhampton'ı konuk etti.
Wolverhampton, Moutinho'nun 82. dakikada kaydettiği golle karşılaşmayı kazandı.
Ole Gunnar Solskjaer'in teknik direktörlükten ayrılmasının ardından 6'sı ligde olmak üzere çıktığı 8 maçı da kaybetmeyen Manchester United'ın serisi sona erdi.
Puanını 28'e yükselten Wolverhampton 8'inci, 31 puanda kalan Manchester United ise 7. sıradaki yerini korudu.
Etiketler: İngiltere Manchester United Premier Lig
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