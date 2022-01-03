Açıklama Fenerbahçe Spor Kulübü'nün internet sitesinden yapıldı:

"2018'den beri Fenerbahçemizin formasını giyen, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında oynayan başarılı futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, ailesi ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Türk Milli Takımımızı tercih etmiştir.

22 yaşındaki futbolcumuza milli formamızla sonsuz başarılar dileriz."