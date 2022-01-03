Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ferdi Kadıoğlu, Türk Milli Takımı'nı seçti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fenerbahçe, 22 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın formasını giyeceğini açıkladı.
Açıklama Fenerbahçe Spor Kulübü'nün internet sitesinden yapıldı:
"2018'den beri Fenerbahçemizin formasını giyen, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında oynayan başarılı futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, ailesi ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Türk Milli Takımımızı tercih etmiştir.
22 yaşındaki futbolcumuza milli formamızla sonsuz başarılar dileriz."
Etiketler: A Milli Futbol Takımı Fenerbahçe
Son Haberler
- 18:13
- 18:08
- 18:12
- 17:55
- 17:57
Sıradaki Haber
Antalyaspor'un hedefi Süper Kupa
Yükleniyor lütfen bekleyiniz