Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizlispor'da 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Altaş Denizlispor'da 8'i futbolcu 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda yapılan PCR testleri sonucu 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık ekibi çalışanı olmak üzere toplam 15 kişinin testi pozitif çıktı." denildi.
Açıklamada, test sonucu pozitif çıkanların izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.
Etiketler: Denizlispor Koronavirüs
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