Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 13:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş Katar'a 5 eksikle gidiyor
Siyah-beyazlı ekipte üst solunum enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, Süper Kupa maçının kamp kadrosunda yer almayacak.
Turkcell Süper Kupa'da 5 Ocak Çarşamba günü Katar'da Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta 5 futbolcu, kamp kadrosundan çıkarıldı.
Beşiktaş Kulübü Sağlık Koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü, yaptığı açıklamada, üst solunum enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı'nın kamp kadrosundan çıkarıldığını kaydetti.
Ülkü, futbolcuların ileri tetkik ve takip süreçlerinin sürdüğünü belirtti.
Etiketler: Beşiktaş Antalyaspor
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