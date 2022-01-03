Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor, siyah beyazlı ekibin ligde şampiyonluğa ulaşmasıyla TFF Süper Kupa finalini oynamaya hak kazanmıştı.

5 Ocak Çarşamba, saat 20.45'te Katar'daki Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak final karşılaşmasını, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

"Şehir olarak buna hazır olduğumuzu hissediyoruz"

Sabah antrenmanının ardından Katar'a giden Antalyaspor kafilesinde, sakatlıkları bulunan Doğukan Nelik, Harun Alpsoy ve Ufuk Akyol yer almadı. Takımla birlikte Katar'a giden Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar, uçuş öncesinde şunları söyledi:

"Bizim için heyecan verici bir durum. Çok uzun zamandır şehir olarak buna hazır olduğumuzu hissediyoruz. Umarım kupayı alır geliriz, temennimiz bu yönde. Oyuncularımız, teknik heyetimiz, yöneticilerimiz olsun kendimize güveniyoruz. İnşallah her şey gönlümüzce olur. Kupayla birlikte Antalya'ya dönmeyi umut ediyoruz."

"Takım olarak hazırız"

Şehir olarak heyecan içerisinde olduklarını belirten takım kaptanı Hakan Özmert, "Kazanmayı istiyoruz. Çok heyecanlıyız, inşallah iyi bir sonuç almak amacındayız. Takım olarak da hazırız. İyi de bir çalışma ortamımız var. İnşallah keyifli gider keyifli döneriz" dedi.

"Kupayı istiyoruz"

Takımın genç yıldızlarından Doğukan Sinik ise "Gayet iyi hazırlandık. İnşallah bu hazırlığımızı Katar'da gittiğimiz yerde yansıtmak istiyoruz. Kupayı almak istiyoruz. Finalde de iyi bir performans ortaya koymak amacındayım" diye konuştu.