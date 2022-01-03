Anadolu Efes Kulübü, tespit edilen COVID-19 vakaları neticesinde maç kadrosunda en az 8 oyuncu bulundurulamaması nedeniyle karşılaşmanın ertelendiğini açıkladı.

Müsabakanın oynanacağı tarih ve saat, Avrupa Ligi tarafından daha sonra duyuralacak.

Öte yandan Avrupa Ligi, Anadolu Efes-Bayern Münih karşılaşmasının yanı sıra ALBA Berlin-Panathinaikos ve Zalgiris-Olympiakos maçlarının da COVID-19 vakaları sebebiyle ertelendiği öğrenildi.