Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 19:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Efes-Bayern Münih maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında 7 Ocak'ta oynanması gereken Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, lacivert-beyazlı takımdaki koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendi.
Anadolu Efes Kulübü, tespit edilen COVID-19 vakaları neticesinde maç kadrosunda en az 8 oyuncu bulundurulamaması nedeniyle karşılaşmanın ertelendiğini açıkladı.
Müsabakanın oynanacağı tarih ve saat, Avrupa Ligi tarafından daha sonra duyuralacak.
Öte yandan Avrupa Ligi, Anadolu Efes-Bayern Münih karşılaşmasının yanı sıra ALBA Berlin-Panathinaikos ve Zalgiris-Olympiakos maçlarının da COVID-19 vakaları sebebiyle ertelendiği öğrenildi.
Etiketler: THY Koronavirüs
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