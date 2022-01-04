Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 11:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalyaspor'dan koronavirüs açıklaması
Turkcell Süper Kupa finalinde 5 Aralık Çarşamba günü Beşiktaş ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor'da koronavirüs testi pozitif çıkan bir futbolcu ile temaslı 3 futbolcunun maç kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda saat 20.45'te oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde bir futbolcunun COVID-19 testi pozitif çıktı.
Futbolcunun yanı sıra temaslı 3 oyuncu Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldı.
BİLGİLENDİRME— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) January 4, 2022
Turkcell Süper Kupa 2021 finali öncesi yapılan Covid19 testleri sonucunda 1 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. 3 oyuncumuz da temaslı olduğu için tedbir amaçlı olarak Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarılmıştır.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/IotQkGZVei
Etiketler: Antalyaspor Koronavirüs
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