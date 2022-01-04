Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda saat 20.45'te oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde bir futbolcunun COVID-19 testi pozitif çıktı.

Futbolcunun yanı sıra temaslı 3 oyuncu Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldı.