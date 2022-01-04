Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine sıkıntılı başlıyor. Sarı kırmızılılarda, GZT Giresunspor maçı öncesinde eksik oyuncuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor.

Fatih Terim, zorlu mücadelede farklı sebeplerden dolayı 12 futbolcusundan faydalanamayacak.

Galatasaray'da sakatlıkları süren Muslera, Diagne ve Luyindama forma giyemeyecek. Koronavirüs testleri pozitif çıkan Van Aanholt, Fatih Öztürk ve Alpaslan’ın izolasyon süreçleri devam ediyor.

Sarı kart cezalısı Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, GZT Giresunspor'a karşı görev yapamayacak. Henüz hazır olmayan Arda Turan ve Sacha Boey’in de maç kadrosunda olması beklenmiyor.

Mustafa Muhammed ve Feghouli ise Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarının kampında yer alıyor.

Fatih Terim alternatifler üzerinde duruyor

Eksik oyuncuların çokluğu nedeniyle Fatih Terim, alternatifler üzerinde duruyor. Deneyimli çalıştırıcı, GZT Giresunspor mücadelesinde genç oyunculara forma vermeye hazırlanıyor.

Stoperde Nelsson’un partnerinin 20 yaşındaki Işık Kaan Arslan olması bekleniyor. Kaleyi İsmail Çipe korurken, ikinci kaleci olarak 17 yaşındaki Jankat Yılmaz şans bulacak.

Sol bekte Van Aanholt’un yerine Ömer Bayram, Kerem'in yerine ise Barış Yılmaz görev alabilecek. Hücum hattında ise mevcut kadroda tek forvet olarak kalan Halil Dervişoğlu oynayacak.