Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor'dan orta sahaya takviye
Spor Toto Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Godfred Donsah'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp, son olarak Serie B ligi ekiplerinden Crotone forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Godfred Donsah ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Transfer | Kulübümüz, son olarak Serie B ligi ekiplerinden Crotone forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Godfred Donsah ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.— Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) January 4, 2022
Hoş geldin Donsah! pic.twitter.com/1VzjnS8fmx
Etiketler: Yeni Malatyaspor Transfer Haberleri
Son Haberler
- 15:39
- 15:22
- 15:18
- 15:43
- 15:22
Sıradaki Haber
Premier Lig Manchester City rüzgarı esiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz