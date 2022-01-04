Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp, son olarak Serie B ligi ekiplerinden Crotone forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Godfred Donsah ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Transfer | Kulübümüz, son olarak Serie B ligi ekiplerinden Crotone forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Godfred Donsah ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.



Hoş geldin Donsah! pic.twitter.com/1VzjnS8fmx — Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) January 4, 2022