İngiltere Premier Lig'de, Manchester City, aldığı sonuçlarla rakiplerine göz dağı vermeyi sürdürüyor. 53 puanı bulunan Guardiola’nın ekibi, şampiyonluğun en güçlü takımı olarak öne çıkıyor.

Manchester'ın mavileri; en yakın rakibi Chelsea'ye 10, 1 maçı eksik Liverpool'a ise 11 puan fark atmış durumda.

Sezona Tottenham mağlubiyetiyle başlayan Manchester City, ilk 10 hafta sonunda zirvenin 5 puan gerisine düşmüştü. Sonrasında 11 maçlık galibiyet serisi yakalayan Manchester ekibi, iddiasını ortaya koydu.

Guardiola ile üç kez şampiyonluk sevinci yaşayan Manchester City, mutlu sona ulaştığı sezonlarda ilginç bir istatistiğe imza attı. İspanyol teknik adamın ekibi, zirvede tamamlanan sezonlarda önemli galibiyet serileri elde etti.

Son üç şampiyonlukta üst üste 18, 14 ve 15 maç kazanan City, bu sezon da benzer bir başarıyı yakalayarak şampiyonluğun sinyalini veriyor.

Guardiola’nın takımı, savunmasıyla da dikkat çekiyor. İngiliz devi, Avrupa’nın beş büyük liginde Sevilla ile birlikte en az gol yiyen iki takımdan biri durumda.

Manchester City, 21 maçta; İspanyol takımı ise 19 karşılaşmada ağlarında 13'er gol gördü. Maç başı ortalamaya bakıldığında, Manchester'ın mavileri bu alanda zirvede bulunuyor.