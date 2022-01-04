Novak Djokoviç, Avustralya Açık ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Dünya bir numarası, Dört Dünya Grand Slam tenis turnuvasının ilkinde sahne alacak.

Avustralya Açık'ın başlamasına iki haftadan az bir süre kaldı. COVID-19 aşısı olup olmadığını açıklamaya yanaşmayan Sırp tenisçi, tıbbi muafiyet aldığını duyurdu.

Djokovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, turnuvaya katılacağını ve unvanını koruyacağını bildirdi. Ünlü raket, "Muafiyetimle Avustralya'ya gidiyorum. Herkese desteği için teşekkürler" dedi.

Melbourne'de 17-30 Ocak'ta düzenlenecek turnuvaya katılım için Avustralyalı yetkililer, COVID-19 aşısı olmayı ya da bağımsız uzmanlardan oluşan kuruldan tıbbi muafiyet almayı şart koşmuştu.