Unutulmaz Macar futbolcu Ferenc Puskas'ın anısına 2009'dan beri verilen "en iyi gol" ödülü için yarışacak adayların sayısı, 17 Aralık'ta sona eren oylamayla 3'e düştü.

Ödülün sahibi, FIFA'nın belirlediği jürinin gerçekleştireceği oylamanın ardından, 17 Ocak'ta İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenecek FIFA En İyiler Ödülleri töreninde açıklanacak.

2021 Puskas Ödülü'nün finalistleri ve gollerin atıldığı karşılaşmalar şöyle:

Erik Lamela (Arjantin): Arsenal-Tottenham (İngiltere Premier Lig)

Patrik Schick (Çekya): Çekya-İskoçya (2020 Avrupa Futbol Şampiyonası)

Mehdi Taremi (İran): Chelsea-Porto (UEFA Şampiyonlar Ligi)