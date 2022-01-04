Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 20:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
ÇBK Mersin Yenişehir son 16 turunda
[Fotoğraf: AA]
Kadınlar Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, evinde ağırladı Lointek Gernika'yı 69-40 yenerek, adını son 16'ya yazdırdı.
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında, İspanya'nın Lointek Gernika takımını 69-40 yendi.
İlk maçta rakibine deplasmanda 24 sayı farkla 83-59 mağlup olan Mersin ekibi, rövanş karşılaşmasını 29 sayı farkla kazanarak adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.
Etiketler: Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Sıradaki Haber
Önder Karaveli: Beşiktaş futbolcu kadrosu bir bütündür
Yükleniyor lütfen bekleyiniz