Bu sezon attığı goller ve oynadığı oyunla Manchester United’ı sırtlayan Marcus Rashford, deplasmanda kazanılan Manchester derbisinde de galibiyette başrol oynayan oyunculardan birisiydi.

2016 yılında ilk kez Louis Van Gaal’in şans verdiği Rashford, her geçen gün kendisini geliştirmeye ve United taraftarlarını da heyecanlandırmaya devam ediyor.

Genç yıldız, United formasıyla çıktığı ilk iki maçta 4 kez ağları havalandırarak dikkatleri üzerine çekmişti ve bu maçlardan birisi de iki gol kaydettiği Arsenal maçıydı.

Bir hafta içinde adını duyurmayı başaran Rashford’ın hikâyesi her yerdeydi. Büyüdüğü yer, Arsenal maçından sonra okula gitmek zorunda olması, kulübün akademisinden yetişmesi…

Ancak en çok göz ardı edilen şey ise United’a geldiği yer olan Fletcher Moss Rangers’tı…

Marcus Rashford 5 yaşındayken Fletcher Moss Rangers’a, 7 yaşındayken de Manchester United’ın akademisine katıldı.

Rashford’ın haricinde Danny Welbeck, Wes Brown, Tyler Blackett ve Jesse Lingard da bu kulüpten yetişmişti...

Fletcher Moss Rangers, başarılı bir oyuncu yetiştirme kulübü...

Welbeck ve Blackett, Manchester United’ın akademisine katıldıklarında 8 yaşındaydılar. Wes Brown ise kendini geç geliştirmiş olmalı ki United’a geldiğinde 12 yaşındaydı.

Fletcher Moss Rangers, bu oyuncuların başladığı yer olabilir ancak Manchester United da bittiği yer.

Fletcher Moss Rangers, 1986 yılında parkta top oynayan Nigel Hanson ve Howard Isaacs tarafından kuruldu.

Bu iki isim daha fazla oyuncu bulduktan kısa süre sonra, kulüp bu ismi aldı.

Wes Brown, takımdan mezun olan ilk önemli oyuncu. Manchester United formasıyla 362 karşılaşmaya çıktı.

Fletcher Moss Rangers’ta 90’ın üzerinde futbolcu var. Futbol okulu 30 erkek ve kız takımına ev sahipliği yapıyor. Başarılarının nedeni ise yenilikçi olmalarıdır.

Kulüp, tesislerde büyük bir yenileme çalışması için planlama izni aldı. Topluma fayda sağlayacağını umdukları kafe ve dinlenme odaları olan yeni bir merkez inşa edilecek.

Okul, yıllardır oyuncuların gelişmesine yardımcı olan çeşitli eğitim yöntemlerini kullanıyor ve ebeveynlerinin ilgisini çekmek için de çeşitli aktiviteler gerçekleştiriyor. Bu sebeple, aileleri çocuklarının Fletcher Moss Rangers için oynamalarını ikna etmek daha kolay hale geliyor.

29 yıl boyunca Fletcher Moss Rangers'ta koçluk yapan 66 yaşındaki David Horrocks, kulübün felsefesinin eğlenceli olması gerektiğini söylüyor.

“Çocuklar haftadan haftaya, geceden geceye buraya geri dönmek istemeliler. Futbol okulunda her hafta değişen müfredatımız var. Antrenmanlarda top sürmek, topla koşmak, şut çekmek, adam geçmek gibi şeyler var. Ancak yaptığımız şey tüm antrenmanları eğlenceli hale getirmek. “

Futbol, Fletcher Moss Rangers’ın yapmaya çalıştığı gibi eğlenceli bir şey. Yaklaşık 33 yıldır varlar ve hem kaliteli hem de saygınlık kazanmış oyuncular yetiştirdiler.

Okul zaman geçtikçe daha iyi olmaya devam edecek ve daha iyi oyuncuları futbol dünyasına kazandıracak.

Kaynak: TRT SPOR