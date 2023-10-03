Parçalı Bulutlu 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 03.10.2023 10:15

Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk Avrupa maçına çıkacak

Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası Elemeleri B Grubu'nda ilk maçını 4 Ekim Çarşamba günü oynayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk Avrupa maçına çıkacak
[AA arşiv]

Manisa'nın ev sahipliğini üstlendiği, Portekiz'den Porto ve Litvanya'dan Nevezis'in yer aldığı üçlü eleme grubunda Manisa Büyükşehir Belediyespor, saat 19.00'da Muradiye Spor Salonu'nda Nevezis ile karşılaşacak.

İlk kez Avrupa'da sahne alacak Manisa Büyükşehir Belediyespor, 5 Ekim Perşembe günü de Porto ile mücadele edecek.

Bu etapta grup liderleri, normal sezonda mücadele etme hakkı kazanacak. Ayrıca, FIBA Şampiyonlar Ligi elemelerinden gelecek takım sayısına göre, ikinci sıradaki takımlara da hak verilecek.

ETİKETLER
Manisa Basketbol Avrupa Kupaları
Sıradaki Haber
Filenin Efeleri ABD ile karşılaşıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:14
İran ordusu, geniş çaplı İHA tatbikatına başladı
11:12
Silah kazasında şehit olan polis için Bitlis'te tören düzenlendi
11:04
Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili paylaşım yapan şüpheli Mersin'de yakalandı
10:59
ABD'de Temsilciler Meclisi Üyesinin aracı silahlı kişilerce çalındı
10:59
Kiracıları eve girmesin diye kapılara yapıştırıcı sürdü
10:59
Gaziantep'te kamyon sürüye çarptı: 17 koyun telef oldu
Gaziantep'te sağanak etkili oluyor
Gaziantep'te sağanak etkili oluyor
FOTO FOKUS
İngiltere'de patlama meydana geldi
İngiltere'de patlama meydana geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ