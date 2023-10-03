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Spor
İHA 03.10.2023 10:05

Göztepe yükselişe geçti

Göztepe, Trendyol 1. Lig’de oynadığı son 4 maçta sadece 2 puan kaybederek yükselişe geçti. İzmir temsilcisi bu süreçte toplayabileceği 12 puanın 10’unu topladı.

Göztepe yükselişe geçti
[Fotograf: İHA]

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun ilk 3 haftasında Sakaryaspor ve Çorum FK’ya kaybederken Ümraniyespor’la da berabere kaldı.

Durum böyle olunca sarı-kırmızılılar bu süreçte sadece 1 puan toplayabildi. Daha sonra yeni transferlerin takıma katılması ve sakat oyuncuların da kadroya dönüşüyle birlikte Göz-Göz adeta yükselişe geçti.

İzmir ekibi, oynadığı son 4 maçta Altay, Manisa FK ve Adanaspor’u mağlup etmeyi başarırken sadece Bandırmaspor’la berabere kaldı. Böylece Göztepe, toplayabileceği 12 puanın 10’unu toplamış oldu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, son oynanan Adanaspor maçından sonra da yükselişe dikkat çekti.

"Son 4 maçta 12 puandan 10 puanı aldık. Defansif olarak çok iyiyiz. Ofansif olarak ise daha iyi olmaya başladık. Her geçen gün gelişmek için daha çok çalışıyoruz ve bu gelişimizi sürdüreceğiz."

Göztepe taraftarının Kokovic’e tepkisi sürüyor

Son haftalarda Göztepe yükselişe geçerek topladığı 11 puanla 8. sıraya kadar yükselirken sarı-kırmızılı taraftarların yıldızı teknik direktör Radomir Kokovic’le bir türlü barışmadı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Dün oynanan ve kazanılan Adanaspor maçının özellikle son bölümlerinde taraftarlar Kokovic’i istifaya davet etti.

Kokovic de basın toplantısında bu olanları görmezden gelip 3 puanı taraftara armağan etti.

"Taraftarlarımıza her zaman olduğu gibi bizi desteklediği ve bu güzel atmosferi yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Onlar hem evimizde hem de deplasmanda her zaman yanımızdalar. Onları takdir ediyorum ve bu galibiyeti onlara armağan ediyorum."

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