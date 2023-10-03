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Spor
İHA 03.10.2023 09:58

"Buzun aslanları" olimpiyatlara hazırlanıyor

Türkiye’de çok fazla yaygın olmasa da dünyada oldukça ilgi gören 'Short Track'a (Kısa kulvar sürat pateni), Türkiye'de son yıllarda verilen destekler ve gayretler sonucu bu daldaki sporcuları olimpiyatlara katılım noktasına getirdi.

"Buzun aslanları" olimpiyatlara hazırlanıyor
[Fotograf: İHA]

Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programı içerisinde yer alan 'Short Track' branşı, 2011 yılında Türkiye'de yapılan Dünya Üniversiteler Kış Oyunları’yla bir ivme kazandı.

Aradan geçen 12 yılda bu branşta Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılacak seviyede bir çok sporcu yetişirken, Türkiye’nin Short Track'ta olimpik milli takım kadrosu 3’ten 6’ya ve THOM kadrosu 11’den 30’a çıktı. Bu da Türkiye'nin artık buz sporlarında da söz sahibi olacağı anlamına geliyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Şampiyonluk için hazırlanıyorlar

Kış ve buz sporlarının önemli merkezlerinden birisi olan Erzurum’da, Milli Takım Başantrenörü Artur Sultangaliyev ve yardımcısı Burak Akar’ın yönetimindeki kısa kulvar sürat pateni olimpiyat kadrosu, yoğun bir programla hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye'yi önümüzdeki olimpiyatlar başta olmak üzere uluslararası şampiyonalarda temsil edecek olan Furkan Akar, Metehan Atan. Murat Tahtacı, Melik Cebenay, Muhammet Bozdağ ve Toprak Efe Eroğlu çalışmalarına devam ediyor.

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ali Sosanoğlu ve beraberindeki heyet, sporcuların antrenmanını ziyaret ederek onlara her anlamda destek sözü verdi.

Sporcular da göğüslerinde taşıdıkları ay-yıldızlı bayrağı en iyi şekilde temsil edeceklerini ve madalya alacaklarını ifade ettiler.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Sultangaliyev: Hedefimiz finallerde yarışmak

Short Track Milli Takım Başantrenörü Artur Sultangaliyev, sporcularının hem yarışlarda hem de hazırlık aşamalarında güzel bir performans sergilediğini belirtti.

"Oyuncularımız 2023 döneminde hem Erzurum hem de Kocaeli’deki kamplarda kondisyon olarak güçlü hale geldiler. Sporcularımızdan Furkan Akar, Avrupa şampiyonasında üçüncü olarak tarihi bir başarı elde etti. Bu yıl Avrupa şampiyonasına takım olarak katılmayı hedefliyoruz. Madalya almayı hedefliyoruz ve bununla alakalı ciddi bir çalışma programımız var. Kanada’da yapılacak olan Dünya Kupası da bizim için çok önemli. Burada da final bekliyoruz. Federasyonumuz her anlamda bizlere destek veriyor. Bizler de bu desteğe layık olmak için mücadele edeceğiz."

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Short Track (Kısa kulvar sürat pateni) nedir?

Sürat pateni oval bir şekilde, buzdan yapılmış, viraj ve düzlüklerden oluşan bir pist üzerinde, ritmik kayma hareketleri şeklinde yapılan bir spor dalıdır. Yarışlar uzun ve kısa mesafeli kulvarlarda yapılıyor.

Uzun mesafeli kulvarlarda yapılan yarışmalar 'sürat pateni yarışları' olarak anılırken, kısa mesafeli kulvarlarda yapılan yarışmalar ise 'short track' olarak adlandırılıyor.

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